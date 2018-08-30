ОСТАННІ НОВИНИ

У Росії помер співак Йосип Кобзон

Дарина Смеречанська

|

У Росії на 80-му році життя помер співак Йосип Кобзон. Про це повідомляє УП.

 

Зазначається, що у 2005 році у нього нього діагностували рак.

Власне, 27 липня його нібито  підключили до апарата допоміжної вентиляції легень. Перед цим артиста перевели в реанімацію в відділенні нейрохірургії в одній з московських лікарень. Його стан оцінювався як стабільно важкий.

Кобзон неодноразово гучно заявляв, що є противником лікування за кордоном, але в 2015-му році сам Володимир Путін посприяв тому, щоби співаку, котрий опинився в санкційних списках ЄС, США та Канади, таки дали медичну візу до Італії.

Раніше Кобзона офіційно позбавили всіх українських звань та нагород за підтримку окупації України. Зате він мав “народного артиста “ДНР” та “ЛНР” та інші нагороди від невизнаних республік.

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну
Олесь ТЯГАЙ
ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну. Так у компанії прокоментували ситуацію з сьогоднішнім ...

Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів
Соломія ГОЛОВІНА
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів

Якщо ви втомилися від метушливого міста і натовпів туристів, якщо вас більше не захоплюють величні замки «Золотої підков...

Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Вероніка РОЙ
Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»

27 драйвових виконавців, 52-метрова сцена, 270 квадратних метрів екранів та оригінальна комп’ютерна графіка… Цієї суботу...

До омріяного Олімпу
Вероніка РОЙ
До омріяного Олімпу

«Львів'янка року», переможниця величезної кількості міжнародних юніорських турнірів з художньої гімнастики, переможниця ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...