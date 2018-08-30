У Росії помер співак Йосип Кобзон

У Росії на 80-му році життя помер співак Йосип Кобзон. Про це повідомляє УП.

Зазначається, що у 2005 році у нього нього діагностували рак.

Власне, 27 липня його нібито підключили до апарата допоміжної вентиляції легень. Перед цим артиста перевели в реанімацію в відділенні нейрохірургії в одній з московських лікарень. Його стан оцінювався як стабільно важкий.

Кобзон неодноразово гучно заявляв, що є противником лікування за кордоном, але в 2015-му році сам Володимир Путін посприяв тому, щоби співаку, котрий опинився в санкційних списках ЄС, США та Канади, таки дали медичну візу до Італії.

Раніше Кобзона офіційно позбавили всіх українських звань та нагород за підтримку окупації України. Зате він мав “народного артиста “ДНР” та “ЛНР” та інші нагороди від невизнаних республік.