Turkish Airlines нарощує частоту польотів до Львова

Авіакомпанія Turkish Airlines з 28 жовтня 2018 року додає три додаткових рейси зі Львова до Стамбула. Таким чином, кількість рейсів на тиждень зросте з семи до десяти. Про це Львівському орталу повідомили у прес-службі аеропорту «Львів».

За даними львівського летовища, буде додано ще по одному рейсу в понеділок, четвер та неділю, коли польоти будуть відбуватися двічі на день.

Продаж квитків на додаткові частоти вже відкрито.

Як відомо, 1 березня 2018 року авіакомпанія перевела виконання польотів на даному напрямку на щоденний режим, до цього рейси виконувалися п’ять разів на тиждень.