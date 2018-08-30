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Turkish Airlines нарощує частоту польотів до Львова

Омелян Шевчук

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Авіакомпанія Turkish Airlines з 28 жовтня 2018 року додає три додаткових рейси зі Львова до Стамбула. Таким чином, кількість рейсів на тиждень зросте з семи до десяти. Про це Львівському орталу повідомили у прес-службі аеропорту «Львів».

 

За даними львівського летовища, буде додано ще по одному рейсу в понеділок, четвер та неділю, коли польоти будуть відбуватися двічі на день.

Продаж квитків на додаткові частоти вже відкрито.

Як відомо, 1 березня 2018 року авіакомпанія перевела виконання польотів на даному напрямку на щоденний режим, до цього рейси виконувалися п’ять разів на тиждень.

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