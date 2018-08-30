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Цього епідсезону в Україні циркулюватимуть три штами грипу

Дарина Смеречанська

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Згідно з опублікованим прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров’я, у новому епідсезоні в Україні циркулюватимуть три штами грипу. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

 

Епідсезон захворюваності на грип розпочнеться з жовтня 2018 року та триватиме до травня 2019 року. Згідно з опублікованим прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров’я, вірусами, які ймовірно будуть циркулювати в Україні у новому епідсезоні, є:

-вірус, подібний A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09;

-вірус, подібний A/Singapore/ INFIMH-16-0019/2016(H3N2);

-вірус, подібний B/Colorado/06/2017.

Завдяки узгодженим діям МОЗ України та Державного експертного центру уже перереєстровано вакцини відповідного штамового складу проти грипу. Для епідсезону 2018-2019 року в Україні очікується наявність трьох вакцин від грипу. Одна з них уже зареєстрована в Україні, друга вакцина завершила процес спеціалізованої експертизи реєстрації, матеріали щодо третьої вакцини перебувають на розгляді у Державному експертному центрі.

Кожен українець зможе придбати вакцину в аптеці за власний кошт і зробити відповідне щеплення у закладі охорони здоров’я. Вакцини будуть доступні в аптеках протягом місяця.

“МОЗ України зі свого боку провів необхідні дії, щоби вакцини вчасно з’явились в аптеках і кожен громадянин міг без зайвого клопоту забезпечити собі надійний захист. Це дозволить попередити важкі ускладнення від грипу та знизити захворюваність”, – сказала заступниця міністра охорони здоров’я з європейської інтеграції Ольга Стефанишина.

Згідно зі статистикою, щороку в Україні реєструється близько 6 млн інфекційних захворювань, 98% з яких складають захворювання на грип та ГРВІ. Водночас, вакцинація проти грипу залишається дуже низькою.

“За попередні три епідсезони рівень щеплень серед загального населення становив близько 0,5 відсотка. Хоча саме вакцинація є найнадійнішим методом профілактики захворювання та попередження його важких ускладнень”, – наголосив генеральний директор Центру громадського здоров’я Володимир Курпіта.

Вакцина може бути придбана за кошти підприємств або місцевих бюджетів для пріоритетних груп ризику – медпрацівників, вчителів, дітей до 5 років, вагітних, літніх людей, пацієнтів із хронічними захворюваннями. МОЗ України рекомендує місцевій владі та підприємствам забезпечити вакцинування громадян з групи ризику та співробітників підприємств.

Вакцинація від грипу також є економічно обґрунтованою. За різними оцінками, витрати для кожного хворого, пов’язані із захворюванням на грип чи ГРВІ, коливаються від 400 до 2700 гривень у залежності від тяжкості захворювання. А вартість 1 дози вакцини, що захищає від грипу упродовж усього сезону, складає близько 200 гривень.

Нагадаємо, за даними минулого епідсезону в Україні було зафіксовано 7 летальних випадків від грипу. Жоден із пацієнтів не був щеплений від грипу.

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