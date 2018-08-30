Львів'ян кличуть на театральний фестиваль «Кіт Ґаватовича»

У Львові на території Стрийського парку та колишньому ангарі трамвайного депо LemStation 7-9 вересня втретє відбудеться театральний фестиваль «Кіт Ґаватовича». Новою темою фестивалю стане провокативна тема театрального етикету. Про це повідомляють організатори.

У часі відкриття театральних сезонів у всьому світі Кіт Ґаватовича пропонує своїм відвідувачам прокидатись та засинати із театром.

Спеціально до фестивалю міжнародна мистецька група “MaxSirArt”, що раніше працювала із масштабними проектами у Нью-Йорку, Берліні, Парижі та інших містах світу, приїхала до Львова з шекспірівського театру Глобус після резиденції у Британії, аби створити нового Hamlet’а з львівськими акторами, яких відібрали на відкритому кастингу на початку серпня. Прем’єра відбудеться 8 вересня о 20:30.

У суботу о 23:00 день завершиться спеціальним показом за текстом Леся Подерев’янського “Купатись чи не купатись”, яку виконають відомі київські акторки Олена Рєпіна та Олена Хижна.

Снідати відвідувачі будуть у парку 8 вересня із Ахтемом Сеітаблаєвим – актором та режисером кінострічки “Кіборги” та “Хайтарма”, а вже 9 вересня із відомою драматургинею Наталією Ворожбит.

Про провокативність поєднання програми дискутуватиме глядач після перегляду наступного дня у цій же годині Гамлети, гра в театр від київської TanzLaborфatorium під керівництвом Лариси Венедиктової.

“Ця тема головним чином підніме те про що всі говорять, але не доходять руки до розбирання його на концептуальний ряд. Де завершується театр і починається щось інше; чи то пак цирк, чи спекуляція, чи щось давно описане як пропаганда. Зрештою, як нам обходитись із новими жанрами та викликами не лише перед театром, а суспільством” – коментує тему Фестивалю програмна директорка Єва Якубовська.

Однією з найгостріших стане питання нового виклику перед українським сучасних театром сьогодні – військова тематика та спекуляція навколо. У відвертості режисерів та авторів постановок на відповідну тематику відвідувачі дізнаються на скільки зручно сьогодні про це говорити. А увечері 9 вересня побачать виставу “Що робити у Попасній після шостої вечора”, яку виконають школярі з однойменного міста.

Провокації учасників процесу театрального процесу перформанс “У присутності Кота” 8 вересня о 22:30, де кожен відвідувач зможе підійти до присутнього у відповідний час актора, аби привселюдно провести розмову.

Також постійно діючий читацький лаунж створений спеціально у Стрийському парку спільно із Видавництвом Старого Лева.

Нагадаємо, що всі заходи, які відбуватимуться у Стрийському парку є безкоштовними. На вечірню частину із показами необхідно придбати квитки на онлайн-сервісі Gastroli. Діє система знижок: учні – 40%, студенти – 30%, учасники бойових дій – 25%, працівники театральних установ – 7%.

Довідка

Якуб Ґаватович – театральний діяч ХVII століття, який вперше поставив театральну виставу у публічному просторі на Західній Україні. «Продав кота у мішку» – це одна з його драматургічних робіт. Гра слів «Кіт Ґаватовича» кидає сенсовий виклик глядачеві та митцеві, адже повернення до вуличної форми театру, а саме сценічних форм із використанням громадських просторів дозволяє говорити про нову форму театрального мистецтва, яке не замикається від глядача. Основна думка фестивалю «мистецтво не тільки для митців». Окрім того, назва «Кіт Ґаватовича» символізує повернення до своєї нерозкритої та не популяризованої історії.