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У Польщі в смертельну ДТП потрапив мікроавтобус з українцями

Омелян Шевчук

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Один громадянин України загинув, а інший отримав травми в результаті ДТП, що трапилася напередодні поблизу населеного пункту Новогродек Поморський в Західнопоморському воєводстві на північному заході Польщі, повідомляє Укрінформ.

 

«Загинув один пасажир мікроавтобуса – громадянин України. Ще один українець, який був в цьому автомобілі, отримав травми», – заявив речник поліції повіту міста Мислібож Яцек Полещук.

За його словами, травми отримали також водій-поляк, а також двоє працівників дорожніх служб. Їх перевезено до шпиталю міста Гожув Велькопольський.

За неофіційною інформацією, водій мікроавтобуса обганяв вантажівку і не встиг загальмувати перед автомобілем дорожніх служб. Водій мікроавтобуса був тверезий.

Автодорогу S3 було заблоковано на декілька годин в обох напрямках.

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