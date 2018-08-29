ОСТАННІ НОВИНИ

Ревізія Міноборони: 88 мільйонів збитків та десятки тисяч втрачених га землі

Омелян Шевчук

|

Перевірка Міністерства оборони за період з 2016 – перший квартал 2018 року виявила фінансових порушень на 256,9 мільйонів гривень, з яких фактичні втрати становлять 88 мільйонів гривень. Про це йдеться в результатах ревізії Держаудитслужби, повідомляє Українська правда із посиланням на проект «Марлін».

 

Аудитори зафіксували самозахоплення земель оборони різними особами загальною площею 52 тисячі га, де лише 1 тисяча 873 га мали нормативно грошову оцінку.

Відзначається, що відсутність правоустановчих документів призвела до безповоротної втрати земель.

Так, у квартирно-експлуатаційного відділу Полтави самовільно захопили землю площею 747,3 га на загальну суму 741,9 мільйона гривень, у КЕВ м. Хмельницький – 278,5 га на 571  мільйон гривень, а у  КЕВ м. Харків – 797,5 га на  333,9 мільйона гривень.

Інвентаризація будівель Міноборони територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь, відділів та частин – КЕУ, КЕВ, КЕЧ виявила, що понад 1,3 тисячі споруд знаходяться в напівзруйнованому стані, і в деяких випадках видатки на їхню охорону  перевищують вартість майна, що охороняється.

Це призводить до того, що солдати проживають у наметах через відсутність придатних для проживання будівель з водою та теплом.

Таку ситуацію аудитори відмітили у військовому містечку № 99 КЕВ м. Вінниця, де з 2018 року розміщено особовий склад підрозділів 95-ї окремої аеромобільної бригади.

У той же час під час будівництва військових містечок в с. Улянівка Миколаївської області та у Одесі і Києві підрядні організації завищили вартість виконаних робіт на суму 9,2 мільйона гривень.

Матеріали ревізії направлено до правоохоронних органів.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів
Соломія ГОЛОВІНА
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів

Якщо ви втомилися від метушливого міста і натовпів туристів, якщо вас більше не захоплюють величні замки «Золотої підков...

Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Вероніка РОЙ
Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»

27 драйвових виконавців, 52-метрова сцена, 270 квадратних метрів екранів та оригінальна комп’ютерна графіка… Цієї суботу...

До омріяного Олімпу
Вероніка РОЙ
До омріяного Олімпу

«Львів'янка року», переможниця величезної кількості міжнародних юніорських турнірів з художньої гімнастики, переможниця ...

Очищення підписників одним натисканням
Олександр Косик
Очищення підписників одним натисканням

Соціальні мережі все більше займають користувачів. Особлива увага приділяється Instagram. Цей сервіс для перегляду фо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...