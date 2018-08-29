Ревізія Міноборони: 88 мільйонів збитків та десятки тисяч втрачених га землі

Перевірка Міністерства оборони за період з 2016 – перший квартал 2018 року виявила фінансових порушень на 256,9 мільйонів гривень, з яких фактичні втрати становлять 88 мільйонів гривень. Про це йдеться в результатах ревізії Держаудитслужби, повідомляє Українська правда із посиланням на проект «Марлін».

Аудитори зафіксували самозахоплення земель оборони різними особами загальною площею 52 тисячі га, де лише 1 тисяча 873 га мали нормативно грошову оцінку.

Відзначається, що відсутність правоустановчих документів призвела до безповоротної втрати земель.

Так, у квартирно-експлуатаційного відділу Полтави самовільно захопили землю площею 747,3 га на загальну суму 741,9 мільйона гривень, у КЕВ м. Хмельницький – 278,5 га на 571 мільйон гривень, а у КЕВ м. Харків – 797,5 га на 333,9 мільйона гривень.

Інвентаризація будівель Міноборони територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь, відділів та частин – КЕУ, КЕВ, КЕЧ виявила, що понад 1,3 тисячі споруд знаходяться в напівзруйнованому стані, і в деяких випадках видатки на їхню охорону перевищують вартість майна, що охороняється.

Це призводить до того, що солдати проживають у наметах через відсутність придатних для проживання будівель з водою та теплом.

Таку ситуацію аудитори відмітили у військовому містечку № 99 КЕВ м. Вінниця, де з 2018 року розміщено особовий склад підрозділів 95-ї окремої аеромобільної бригади.

У той же час під час будівництва військових містечок в с. Улянівка Миколаївської області та у Одесі і Києві підрядні організації завищили вартість виконаних робіт на суму 9,2 мільйона гривень.

Матеріали ревізії направлено до правоохоронних органів.