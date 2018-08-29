«Путін, за Іловайськ відповіси»: під посольством РФ поставили «закривавлені» хрести

Під посольством Російської Федерації в Києві активісти провели акцію «Путін, за Іловайськ відповіси» та встановили на проїжджій частині 366 білих хрестів на знак пам’яті про жертв Іловайської трагедії, передає Укрінформ.

До акції долучилось кілька сотень учасників. На заході було чимало людей у військовій формі, добровольці, родичі й друзі загиблих.

Активісти принесли опудало з маскою російського президента, загорнутого у прапори так званих самопроголошених «республік» в ОРДЛО.

Учасники акції тримали плакати «Не забудемо, не пробачимо», «Путін – вбивця», «Путін, за Іловайськ відповіси».

Присутні вшанували загиблих в Іловайську хвилиною мовчання.

Організатори акції спробували передати звернення до Путіна з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, однак працівники посольства через голосовий зв’язок біля входу заяву прийняти відмовились і порекомендували направити звернення поштою на адресу посольства.

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко у Facebook також написала: «Путін і керівництво РФ мають відповісти за Іловайськ, Лутугіно, Дебальцеве, за тисячі вбитих і поранених українців, за десятки зруйнованих сіл, за вбитих дітей, цивільне населення , за розстріляних в коридорах смерті наших військових…».

Як відомо, влітку 2014 року російські спецназівці вторгалися в Україну, наприкінці серпня того року російські військові оточили українських бійців під Іловайськом.

Українським частинам висунули вимоги виходу з кільця, але 29 серпня російські бійці розстріляли колони українських військових з важкого озброєння.

Загинули щонайменше 366 осіб, ще 158 вважаються зниклими безвісти.

Глава тимчасової слідчої комісії з розслідування Іловайської трагедії Андрій Сенченко заявляв, що кількість українських бійців, які загинули в «котлі» у 2014 році, могла становити до тисячі осіб.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради попередньо визначила, що супутніми причинами втрат під Іловайськом були базові недоліки організації оборони країни, помилкові кадрові рішення, неадекватні дії тодішнього міністра оборони Валерія Гелетея і начальника Генштабу Віктора Муженка.