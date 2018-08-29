Органний зал запрошує на експериментальні проекти: серед них – музична вистава, яку гості слухатимуть із зав’язаними очима

Французький карнавал, вишукане фортепіано, унікальна хорова музика, камерні твори українських композиторів та експериментальні проекти – таким буде вересень у Львівському органному залі.

Органні концерти

Новий музичний сезон розпочне орган і тішитиме слухачів протягом усього місяця. 1 та 2 вересня відбудуться сольні концерти Олени Мацелюх, а далі слідуватимуть виступи гостей зі всієї України. Ексклюзивну органну музику 9 вересня привезе з Одеси Олена Удрас. 14 вересня до нас завітає титулярний органіст Луцького кафедрального собору Петро Сухоцький, а 23-го – гостя з Ужгорода Ольга Чундак. Солістка Органного Надія Величко гратиме органні шедеври 13 вересня, північнонімецьке бароко – 16-го, а її концерт “Містичний орган” відбудеться 20-го вересня. Наприкінці місяця, 28 вересня, на гостей чекають “Молитви для органа” у виконанні Олени Мацелюх, а наступного дня французьку органну музику гратиме Надія Величко.

Симфонічні проекти

Вересень подарує слухачам одразу кілька цікавих симфонічних концертів. 7 та 8 вересня в Органному залі відбудеться “Французький карнавал”. Концерт із такою назвою придумали молоді піаністи Дмитро Микитин та Андрій Макаревич. Разом із Ukrainian Festival Orchestra та дириґентом Іваном Остаповичем вони виконають яскраві, святкові та по-дитячому добрі твори трьох французів – Поля Дюка, Моріса Равеля та Каміля Сен-Санса. У п’ятницю, 7 вересня, відбудеться також розіграш абонементу на цілий концертний сезон. А наступного дня “Карнавал” продовжиться в стилі кежуал – без вечірнього дрес-коду. Гадаєте, тільки глядачі можуть приходити в повсякденному одязі? Ні, музиканти теж, і це виглядає чудово. Вхід у костюмі або з атрибутом звірятка вільний!

12 та 15 вересня в Органному пройдуть концерти на честь Василя Барвінського, твори якого у буквальному сенсі слова відроджуються з попелу: 70 років тому його рукописи спалили у дворі Львівської консерваторії за наказом НКВС. У середу, 12 вересня, у виконанні піаніста Яромира Боженка з Німеччини, скрипаля Яромира Бабського з Австрії та львівського віолончеліста Ярослава Мигаля звучатиме камерна музика українського генія. У суботу, 15 вересня, відбудеться великий ґала-концерт із творів Барвінського. Разом із Українським фестивальним оркестром гратимуть Ярослав Мигаль та Яромир Боженко.

21 та 22 вересня відвідувачі та відвідувачки Органного поринуть у “Героїчний симфонізм”. Два вечори поспіль звучатиме музика Фелікса Мендельсона та Станіслава Людкевича від Ukrainian Festival Orchestra під керівництвом шведського дириґента Даніеля Ганссона, а також героїчний Концерт для фортепіано з оркестром №3 Людвіґа ван Бетовена у виконанні української піаністки Діани Чубак та оркестру.

Хорова та камерна музика

Унікальну хорову музику українських композиторів привезе 11 вересня Національна заслужена академічна капела “ДУМКА”. Колектив із майже 100-річною історією та мандрівною душею дасть єдиний концерт у Львівському органному залі.

Для любителів камерної музики справжнім відкриттям сезону має стати концерт 8 вересня. Музиканти з Польщі Адріан Новак (арфа), Адріанна Ментель (флейта) та Мартина Хмєль (фортепіано) гратимуть старовинні та сучасні твори для такого незвичного складу.

Експерименти

Два експериментальні проекти від команди Органного залу відбудуться поза його стінами.

2 вересня Органний зал долучиться до вшанування жертв Голокосту. У рамках проекту “Львів’43: Місто, яке (не) пережило” на території колишнього концентраційного табору “Янівський” звучатиме музика, що передбачила всі трагедії ХХ століття – Шоста симфонія Ґустава Малера. Твір виконає Ukrainian Festival Orchestra під керівництвом Івана Остаповича.

21 вересня у Львівському музеї історії релігії (пл. Музейна,1) відбудеться музична вистава, яку гості слухатимуть із зав’язаними очима. Актори читатимуть філософські есеї під органну музику молодого композитора Сергія Гаврилюка, а слухачі зможуть повністю зануритися у світ звуків.

Завершить насичений вересень авторський концерт відомого львівського композитора Богдана Котюка “Віра. Надія. Любов”, а також італійські арії та органні інтерлюдії від солістів Органного залу Владислава Тлуща та Надії Величко.

Не проґавте яскравих та експериментальних подій Львівського органного залу!