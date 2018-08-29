Мешканців Львівщини попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

Впродовж декількох днів на Львівщині збережеться надзвичайна пожежна небезпека. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на Львівський обласний центр з гідрометеорології України.

Так, за повідомленням 29 – 31 серпня в Жовківському та Сколівському районах збережеться надзвичайна пожежна небезпека 5-го класу.

У зв’язку з утриманням переважно сухої погоди, Головне управління ДСНС України у Львівській області звертається до громадян з проханням не провокувати пожежі у екосистемах та дотримуватися елементарних правил безпеки:

не кидати в лісі палаючі недопалки,

не розводити багаття в густих заростях, під низько звисаючими кронами дерев, поруч зі складами деревини, торфу, в безпосередній близькості від сільськогосподарських культур;

не випалювати суху траву в полях і на лісових галявинах,

не розводити багаття у вітряну погоду і залишати його без нагляду.

В разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної ситуації негайно викликайте Службу порятунку за номером 101!