Поліція оголосила в розшук славнозвісного Вадима Тітушка

Поліція оголосила в розшук Вадима Тітушка, прізвище якого нині є загальною назвою для молодиків спортивної зовнішності, яких використовують для всіляких акцій та провокацій. Про це на своїй Facebook-сторінці написав перший заступник голови Нацполіції України В’ячеслав Аброськін.

Як він зазначив, молодик підозрюється у здійсненні розбійних нападів у складі організованої групи з метою пограбування.

«Тітушко, людина, прізвище якої стало вже загальною назвою та символізує провокаторів-запроданців, сьогодні оголошений в розшук за скоєння тяжких злочинів на території Київщині.

Так, Вадим Тітушко, 1993 р.н., обґрунтовано підозрюється у здійсненні розбійних нападів у складі організованої групи з метою пограбування. Дивна людина, яку час та сумнівна слава нічому не навчили», – написав В’ячеслав Аброськін.

Отож, усім, кому відоме місце перебування розшукуваного, просять повідомляти на 102.

Нагадаємо, Вадим Тітушко із Білої Церкви «прославився» 18 травня 2013 року в Києві, коли напав на журналістів Ольгу Сніцарчук та Владислава Соделя. Напад було зафіксовано фотокореспондентами, що і слугувало основним доказом його провини в суді.