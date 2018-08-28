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«Має значні успіхи», «демонструє помітний прогрес»: першокласники замість табелів отримуватимуть свідоцтва досягнень

Дарина Смеречанська

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В Україні у першокласників більше не буде табелів: замість них для оцінювання навчальних знань учнів впроваджують спеціальні свідоцтва досягнень. Відповідний наказ видало Міністерство освіти та науки України.

 

«Діти дуже чутливі до оцінювання їх дорослими. Молодші школярі мають характерну особливість сприймати оцінку за виконання якогось завдання як оцінювання себе , а тому негативну оцінку вони розуміють як вияв негативного ставлення до себе з боку  вчителя», – зазначається у документі відомства.

Водночас МОЗ наголошує, що вчителю слід використовувати формувальне оцінювання, яке на етапі першого класу має включати два обов’язкові компоненти: доброзичливе ставлення до учня як до особистості; позитивне ставлення до зусиль учня, спрямованих на розв’язання задачі (навіть якщо ці зусилля не дали позитивного результату).

Запропонований зразок свідоцтва складається з двох частин: перша частина – характеристика особистих досягнень учнів, заповнюється у жовтні, як проміжний, та у травні як підсумковий звіт, з метою фіксування навчального поступу, у якому оцінюється активність дитини , самостійна робота на уроці, співпраця з іншими учнями тощо. Друга частина складається з оцінювання предметних компетентностей. Заповнюється тільки у травні.

Для оцінювання учнів пропонується чотирирівнева система: «має значні успіхи», «демонструє помітний прогрес», «досягає результату з допомогою вчителя», «ще потребує уваги і допомоги».

Відтак керівникам закладів загальної середньої освіти доручено забезпечити необхідні умови виконання методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів  першого класу.

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