Кілограми моркви не допоможуть: у МОЗ спростували популярні міфи про зір

За даними ВООЗ, проблеми з зором мають близько 300 мільйонів людей у світі. З них 43% страждають порушеннями рефракції – короткозорістю (міопією), далекозорістю (гіперметропією) та астигматизмом. Міністерство охорони здоров’я України разом зі спільнотою «Клятий раціоналіст» розповідають, що є направді причиною цих хвороб, як впливає на очі телевізор або читання лежачи і чи може морква покращити зір.

ПРАВДА І МІФИ ПРО ПРИЧИНИ ПОРУШЕННЯ ЗОРУ

Одна з реальних причин порушення зору – генетика. Фізіологічна причина короткозорості – неправильний розмір очного яблука та дефекти системи фокусування. Читання книжки чи сидіння перед екраном не можуть впливати фізіологічно, а спадковість на таке здатна.

Традиційно, однією з причин погіршення зору вважають екрани телевізорів, монітори комп‘ютерів та дисплеї смартфонів. Насправді, науковці не знайшли зв‘язку між короткозорістю та часом, проведеним за моніторами ґаджетів.

Втім, не виключено, що ми можемо відчувати певні симптоми, як-от напруження, сухість очей чи подвоєння зображення. Але зазвичай ці симптоми тимчасові і не мають впливу на розвиток хвороб ока. В сукупності такі симптоми називаються комп‘ютерний зоровий синдром. Він часто зустрічається в користувачів комп’ютерів – по всьому світу їх мають близько 60 мільйонів людей.

Наукового підтвердження не знайшла також інформація, що шкідливо дивитися на монітори у темряві. Відповідно і читання при поганому світлі або ж лежачи – також не може призвести до хвороб очей.

Багато батьків вважають, що погіршити зір може сидіння на задній парті. Втім, бажання посадити дитину на першу парту – не виправдане. Дивитись на віддалені предмети – нормальна функція нашого ока, тому нашкодити зору задня парта не зможе. Сидіння ж за першою партою бажане дітям, що мають вади зору, які не підлягають корекції.

І нарешті про моркву. Справді, вітамін А бере участь у функціонуванні сітківки і його дефіцит може призвести до погіршення нічного зору. Втім, дефіцит має бути дуже великий, щоб мати якийсь негативний вплив. Але у зворотній бік це не працює, лікування проблем із зором поїданням кілограмів моркви не принесе результату. Те саме стосується і чорниці. Логічно, що ніякі біологічно активні добавки та фітопрепарати теж не матимуть жодного ефекту.

ПРОФІЛАКТИКА ПРОБЛЕМ З ЗОРОМ

Наші очі дозволяють нам не губити з поля зору безліч дрібниць, проте часто самі залишаються поза нашою увагою. Щоб зменшити ризики погіршення зору, повноцінно та збалансовано харчуйтесь, слідкуйте за вагою, залиште шкідливі звички, як-от, куріння та ходіть на прогулянки. Останній пункт навіть важливіший, ніж здається. Дослідження вказують на те, що міопія прогресує повільніше у тих дітей, які частіше бувають на свіжому повітрі.

Якщо ж у вас є проблеми з зором – зверніться до фахівця. Не лікуйте його самостійно з допомогою вправ (вони не допомагають при порушеннях рефракції) чи закапувань незрозумілими краплями. Лікар допоможе вибрати найбільш дієвий метод лікування особисто для вас: окуляри, лінзи, фармакологічне лікування чи лазерну корекцію зору.