ОСТАННІ НОВИНИ

Якою буде погода у Львові в найближчі дні?

Вероніка Рой

|

У найближчу добу по місту Львову – хмарно з проясненнями. Про це повідомляє прес-служба ЛМР з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

 

Зазначається, що завтра у Львові буде без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі 11−13°, вдень 21−23° тепла.

29 серпня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі 6−11°, вдень 20−25° тепла.

30 серпня — мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі 7−12°, вдень 22−27° тепла.

31 серпня — 1 вересня місцями можуть бути короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі 10−15° тепла, вдень 31 серпня 22−27° тепла, 1 вересня 19−24° тепла.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів
Соломія ГОЛОВІНА
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів

Якщо ви втомилися від метушливого міста і натовпів туристів, якщо вас більше не захоплюють величні замки «Золотої підков...

Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Вероніка РОЙ
Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»

27 драйвових виконавців, 52-метрова сцена, 270 квадратних метрів екранів та оригінальна комп’ютерна графіка… Цієї суботу...

До омріяного Олімпу
Вероніка РОЙ
До омріяного Олімпу

«Львів'янка року», переможниця величезної кількості міжнародних юніорських турнірів з художньої гімнастики, переможниця ...

Очищення підписників одним натисканням
Олександр Косик
Очищення підписників одним натисканням

Соціальні мережі все більше займають користувачів. Особлива увага приділяється Instagram. Цей сервіс для перегляду фо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...