Якою буде погода у Львові в найближчі дні?

У найближчу добу по місту Львову – хмарно з проясненнями. Про це повідомляє прес-служба ЛМР з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Зазначається, що завтра у Львові буде без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі 11−13°, вдень 21−23° тепла.

29 серпня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі 6−11°, вдень 20−25° тепла.

30 серпня — мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі 7−12°, вдень 22−27° тепла.

31 серпня — 1 вересня місцями можуть бути короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі 10−15° тепла, вдень 31 серпня 22−27° тепла, 1 вересня 19−24° тепла.