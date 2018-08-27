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У Страдчі горів автомобіль

Омелян Шевчук

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На Яворівщині горів Opel Omega. Пожежа сталася у селі Страдч близько 18.00. Про це львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту населення ЛОДА.

 

За даними відомства, 26 серпня о 17:49 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в с. Страдч на вул. Зелена, 18 Яворівського району в автомобілі Opel Omega.

На місце події негайно був направлений пожежно-рятувальний підрозділ 60 ДПРП сел. Івано-Франкове.

Пожежу ліквідували о 18:10. Вогонь встиг знищити моторний відсік автомобіля.

Причина займання встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.

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