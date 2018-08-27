У кожній п’ятій польській компанії працюють українці, - дослідження

У Польщі 21% компаній працевлаштовує працівників з України. Про це йдеться у найсвіжішому дослідженні компанії Personnel Service під назвою «Барометр трудової імміграції – ІІ півріччя 2018 року», передає «Польске радіо».

«Це на 10% більше, ніж у попередньому подібному дослідженні, що є результатом все більших проблем під час пошуку працівників на місцевому ринку праці», – говориться у дослідженні.

Понад 57% працівників з України планують найближчим часом знову приїхати до Польщі на заробітки. Таким намірів не мають 22% опитаних.

«Дані показують, що українські працівники добре почуваються у Польщі і це для них не одноразова пригода», – каже голова Personnel Service Кшиштоф Інґльот.

Згідно з дослідженням, 51% українських працівників перебуває на заробітках у Польщі від одного до трьох місяців, 28% – від трьох до шести місяців.

«Це велика проблема, бо польському роботодавцю потрібні українські працівники щонайменше на дванадцять місяців. Більшість хоче наймати на роботу на 18 і більше місяців», – зауважив Інґльот.

Президент Personnel Service вважає позитивним введення від початку цього року нового виду дозволу на сезонну роботу. За даними Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики, у першому півріччі 2018 року зареєстровано 157 тис. таких заяв.

«Проте, беручи до уваги масштаби української трудової імміграції, необхідні додаткові зміни. Працедавці та самі українці сподіваються на подовження часу виконання легальної праці завдяки спрощеній процедурі працевлаштування. Це головне питання, що, з одного боку, збільшить плавність роботи у фірмах в Польщі завдяки зменшенню зміни кадрів. З іншого боку, працівники з України, перебуваючи у нас триваліший час, ще більше підтримають фінансовий та економічний сектори», – зазначив він.

На думку експертів, ще однією великою перешкодою для працевлаштування українців залишається велика кількість формальностей. Крім того, польські компанії сподіваються на подовження періоду перебування у Польщі на підставі дозволу на роботу з трьох до п’яти років та на спрощення формальностей, що дозволяють подати заявку на більш тривалий термін перебування працівника з України у Польщі.

Найбільше українських трудових іммігрантів працює у великих компаніях (40%), у середніх підприємствах – 29%, а у малих фірмах – 18%. У найближчі 12 місяців знайти працівників з України має намір 17% підприємств у Польщі.

Крім того, під час дослідження польських працівників запитали про їхнє ставлення до українських колег. 46% респондентів відповіло – «нейтрально», 30% – «позитивно», а 11% – «негативно». Найбільш негативно налаштовані до працівників з України – це особи у віці 55-67 років. Як наголошено у доповіді, це несподівано, оскільки півроку тому саме ця вікова група ставилася до працівників з-за східного кордону найменш негативно.