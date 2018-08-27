Супрун пояснила, як зібрати врожай без шкоди для здоров’я

В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун розповіла, як зібрати врожай без шкоди для здоров’я. Про це вона повідмили ана своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначає, що кілька годин за сапанням, викопуванням, збиранням та іншим піклуванням про врожай – добряче тренування для м’язів. Таку роботу ще називають агрофітнесом, адже навантаження подекуди нагадують заняття в тренажерному залі. Науковці вважають, що агрофітнес дає значну користь нашому організму. Втім, існує кілька небезпек, яких варто уникати під час роботі в саду чи на городі.

«З безумовних плюсів – це користь для психічного здоров’я. Більше часу на природі – менші ризики появи психічних проблем. Свіже повітря та зелень навколо сприяють зниженню рівня гормону кортизолу в організмі, що в свою чергу зменшує напруження та симптоми тривожності. Садівництво навіть запроваджують в деяких клініках для людей з психічними хворобами

Крім того, робота на городі дає помірні та інтенсивні фізичні навантаження, про користь яких знають всі. Різні садові інструменти розвивають різні м’язи рук, ніг та спини. Тому їх можна вважати аеробними вправами на зміцнення м’язів», – йдеться у повідомленні.

Також Уляна Супрун додає, що в тренажерному залі заняття сплановані й циклічні. Коли ж ми працюємо на городі, зазвичай не продумуємо скільки разів присядемо, чи скільки часу треба на відновлення. Натомість «тренування» здебільшого одноманітні та монотонні. Через це існують ризики отримати травму, біль в м‘язах та суглобах. Таким чином, агрофітнес значно поступається справжньому фітнесу, і може навіть нашкодити.

Щоб дачний сезон був корисним та безпечним, варто чергувати види діяльності, працювати нетривало і стежити за самопочуттям – робити паузи, розминатись, випростовуватись, і відпочивати наступного дня.

Ще одна небезпека – бактерії. У землі живе збудник правця. Якщо він потрапить у відкриту рану, то є високий ризик захворіти. Щоб цього не сталось, слід щодесять років робити щеплення від правця – воно безоплатне та є у медзакладах у кожному регіоні. Уникайте пошкоджень садовими інструментами – працюйте в закритому взутті та одязі й стійких до механічних ушкоджень рукавицях.

Крім того, не забувайте про захист від сонця та пийте достатньо води. Зазвичай робота в полі чи на городі займає багато часу, тому намагайтесь спланувати її в ранковий або вечірній час, щоб уникнути ризиків перегрівання та отримання сонячних опіків.