У області місцеві бюджети частково недоотримали акциз на пальне

Місцеві бюджети Львівщини частково недоотримали акциз на пальне. Про це повідомляє Офіс реформ у Львівському РВ АМУ.

Як зазначається, акциз із виробленого в Україні та ввезеного на її митну територію пального надходить до місцевих бюджетів у залежності від вартості реалізованого пального за частками, які кожні півроку встановлює Кабінет Міністрів України. І у місцевих бюджетах цей акциз відіграє вагому роль.

Так, за перше півріччя цього року надходження від акцизу в цілому по Львівській області склали 675 млн. грн. З них 234 млн. отримали міста обласного значення, 50 млн. – об’єднані територіальні громади. Проте у другому півріччі з надходженнями коштів від акцизу ситуація склалася незадовільна.

Адже, як розповідає консультант з бюджетних питань Офісу реформ у Львівському регіональному відділенні Асоціації міст України Ярослава Пишник, по-перше, цей акциз уже другий місяць не надходить до бюджетів органів місцевого самоврядування. А, по-друге, у другому півріччі 2018 році, для багатьох об’єднаних територіальних громад та міст частки відрахувань до місцевого бюджету з державного бюджету розраховані Міністерством фінансів України на основі даних, отриманих від Державної фіскальної служби України, значно нижчі, ніж у першому півріччі.

«Зросли частки надходження від акцизу для Бабинської, Міженецької, Новострілищанської, Давидівської, Жовтанецької, Щирецької, Рудківської та Кам’янка-Бузької ОТГ, міст Борислав, Стебник, Городок, Комарно, Золочів, Рава-Руська, Турка, Пустомити, Сколе. А от для усіх інших ОТГ та міст Львівщини частки відрахувань акцизу зменшилися. І для деяких суттєво: для Солонківської, Підберізцівської ОТГ – на 25%, для Трускавця – на 21%, Перемишлян – аж на 59,9%, Сокаля – на 46%, – розповідає Ярослава Пишник. – У деяких населених пунктах підстави для зменшення цього акцизу справді є: закрилася заправка, зменшилися обсяги продажу пального. Але є вони не для всіх, і не в такому обсязі. Саме тому влада Червонограда, Нового Роздолу та Мурованської ОТГ уже написали листа в Кабінет Міністрів з проханням зобов’язати Державну фіскальну службу ще раз уточнити реалізацію пального в I півріччі, оскільки суми акцизу розраховувалися у порівнянні з I півріччям, та передати Мінфіну для перерахування цих сум.

Деякі населені пункти також звернулися за підтримкою до Львівської обласної державної адміністрації. І департамент фінансів ЛОДА написав листа до Державної фіскальної служби з проханням вивчити ситуацію зі зменшенням надходжень від акцизу для населених пунктів Львівщини.

«Підстави для неспокою справді є. Адже для громад дорога кожна копійка. І недоотримані кошти від акцизу можуть призвести до проблем із фінансування першочергових видатків. Зокрема, і заробітних плат», – резюмує Ярослава Пишник.