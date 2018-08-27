Львівщина – серед лідерів за кількістю книгарень

Лідерами з наявності книжкових магазинів в Україні є Київ, Дніпропетровська, Харківська та Львівська області. Про це повідомляє Державна служба статистики, передає Читомо.

Станом на початок 2017-го найбільше книгарень було у Дніпропетровській області (32). У Києві їх було 30. У Харківській області – 23, Львівській – 22.

Водночас найменше магазинів книг мали Житомирська та Луганська області – лише по 1, Чернівецька – 2, Вінницька, Київська та Херсонська – по 3.

Усього ж на початку 2017 року, за даними Держстату, в Україні було 222книжкові магазини у підприємствах (юридичних осіб), які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, тобто мали основний або другорядний зазначений вид економічної діяльності. На початку 2016-го їх було 218, на початку 2015-го – 213.

Крім цього дані служби статистики свідчать про те, що протягом 2015-го та 2016-го років кількість книгарень у Дніпропетровській області зростала – з 25 (станом на початок 2015 року) до 32 (станом на початок 2017-го). Тоді, як у Луганській – різко зменшилася – з 8 до 1 відповідно.

Також у Держслужбі повідомили про наявність об’єктів торгової мережі у підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах, станом на 1 січня 2018 року.

За їхніми даними, усього в Україні станом на цей період діяв 131 книжковий магазин та 5 книжкових кіосків.

Найбільше магазинів було у Києві (24), Львівській (17), Харківській (15) та Дніпропетровській (14) областях. Найменше – у Вінницькій, Запорізькій, Київській та Херсонській областях – по 1.

Водночас у Донецькій, Житомирській, Закарпатській та Луганській областях станом на 1 січня не було зафіксовано жодного спеціалізованого книжкового магазину.

Книжкові ж кіоски діяли у Хмельницькій (2), Львівській, Миколаївській та Рівненській – по 1 – областях.