«Карпати» вдома програли «Арсенал-Київ»

У рамках 6-го туру УПЛ львівські «Крапати» приймали ««Арсенал-Київ». Матч завершився з рахунком 1:2 на користь гостей. Про це повідомляє інформаційний центр ФК «Карпат».

Господарі з перших хвилин матчу заволоділи як ігровою, так і територіальною ініціативою, однак, у дебюті зустрічі гострих моментів жодна з команд не створила. Карраскаль, Мякушко та Швед по черзі випробовували надійність оборони киян, які були готовими до таких дій від атакувальної трійки «левів». Гості, очевидно, не були проти такого розвитку подій, граючи другим номером та розраховуючи на контратаки. Однак, небезпечних епізодів до екватора першого тайму суперники організувати не змогли.

На 24-ій хвилині Мірошніченко змусив фанів «зелено-білих» нервуватися – Денис перед штрафним майданчиком збив Гриня, а кияни заробили стандарт з хорошої позиції. Оріховський пробивав, але Кучинський зайняв правильну позицію та відбив м’яча перед собою. За кілька хвилин «Арсенал» заробив ще один небезпечний штрафний, виконувати котрий знову підійшов Оріховський. Павло прямим ударом поцілив у ближній кут та відкрив рахунок у грі – 0:1.

«Карпати» миттєво відповіли своєю атакою: Швед прострілював у карну зону, м’яч рикошетом від Дубінчака вцілив у поперечку, тим самим врятувавши ворота для власної команди. Хороший момент був у Мякушка, який з перспективного стандарту поцілив у стінку. «Арсенал» не відзначався особливою активністю в атаці, але зумів забити вдруге. Дубінчак відпасував на Гриня, який пробив повз Кучинського – 0:2.

Зрозуміло, що у перерві на львівську команду чекала серйозна розмова у роздягальні, можливо, подібна до тої, що тижнем раніше відбулась в Чернігові. Сценарій матчу проти «Десни» справді повторювався. За кілька хвилин після відновлення матчу карпатівці заробили пенальті. Карраскаль, на якому власне і порушили правила, підійшов виконувати 11-метровий удар – м’яч від колумбійця вцілив точнісінько в хрестовину воріт. Інтригу у поєдинок повернув Ербес. Крістіан обігрався із Варгасом та впевнено пробив Сітала – 1:2.

У наступному епізоді Карраскаль міг реабілітуватись перед фанами та відновити рівновагу в рахунку. Хорхе отримав круглого у штрафному та відпасував на Варгаса, який зіграв у дотик – Сітало встиг зреагувати та врятував свою команду. «Зелено-білі» навіть не думали зменшувати свою активність попереду. Небезпечно було після сильного удару Гуцуляка, але в останню мить Бушман підставив ногу та змінив траєкторію польоту м’яча.

Наприкінці гри «Карпати» грали в більшості, адже гравець «Арсенала» Піріс зчепився з Хорхе та побачив перед собою червону картку. Господарі продовжували тиснути киян, проте, до небезпечних моментів справа не доходила. Задля того, щоб повторити врятувати очко «зелено-білим» не вистачило одного гола.

Фото: ФК “Карпати”