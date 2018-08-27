ФК «Львів» на виїзді розписали нічию з «Маріуполем»

ФК «Львів» зіграв внічию з «Маріуполем» у виїзному матчі 6-го туру чемпіонату України серед команд Прем’єр-ліги. Про це повідомляє Інформаційна служба ФК «Львів».

Перший тайм футбольного протистояння на стадіоні імені В.С. Бойка пройшов під диктовку команди Юрія Бакалова. Львів’яни повністю переважали своїх суперників по грі та мали низку гольових моментів, аби ще до перерви вирішити долю поєдинку на свою користь. Вже на 6-й хвилині «синьо-золоті леви» мали чудову нагоду повести у рахунку: Тейлора збили у штрафному майданчику «Маріуполя», а Бруно не зумів з 11-метрової позначки переграти Худжамова. За кілька миттєвостей воротар господарів витягнув м’яча з-під поперечини після удару головою з близької відстані Парамонова.

У середині першого тайму Бруно не використав чотири забійних шанси поблизу чужих воріт. На 17-й хвилині Тейлор пробив у дальній нижній кут, Худжамов відбив «сферу», а форвард «Львова» на добиванні пробачив суперників за необачність. За чотири хвилини Аугусто вивів Бруно на оперативний простір, але той ударом з лівої не влучив у дальню «шістку». Одразу після цього нападник «городян» мав замикати подачу Голікова з правого флангу, але ударом головою знову не поцілив у рамку. Апофеозом нереалізації гольових можливостей став змарнований момент Бруно після того, як Аугусто перехопив шкіряну кулю після невдалої передачі захисника.

Справедливість торжествувала вже у компенсований арбітром час, коли завдяки небезпечно виконаному Вороніним штрафному гості заробили кутовий, з якого й забили. Парамонов виграв «другий поверх» на ближній стійці і переправив м’яча у сітку воріт.

«Маріуполю» знадобилося усього чотири хвилини після відпочинку, аби відновити паритет у зустрічі. Після подачі з лівого флангу Піхальонок потужним ударом змусив Бандуру капітулювати.

Підопічні Бакалова повернули собі перевагу у рахунку буквально у наступній же атаці. Навісна передача Тейлора з правого флангу завершилася першим голом Бруно у поточному сезоні у Прем’єр-лізі.

Але з середини другого тайму «синьо-золоті леви» почали функціонально підсідати, що вилилося у другий пропущений м’яч. Фомін виграв верхову дуель та скинув «сферу» на набігаючого Чурка, який і став автором другого забитого голу у складі господарів.

Був ще шанс записати своє прізвище серед голеадорів цієї гри у Каленчука. Максим завершував стандартне положення ударом у дальній верхній кут, але не влучив у ціль.

Кінцівка зустрічі залишилася за «азовцями», які раз-по-раз турбували швидкісними випадами захисників та голкіпера «Львова», але матч так і завершився бойовою нічиєю – 2:2.