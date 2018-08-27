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Декілька будинків у Львові залишились без гарячої води

Юлія Шпак

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Станом сьогодні на ранок гарячу воду отримують 1103 споживачі підприємства. Тимчасово призупинено гаряче водопостачання до 5 будинків.  Про це повідомляє прес-служба ЛМР з посиланням на ЛМКП «Львівтеплоенерго».

 

У Франківському районі призупинено гаряче водопостачання до будинків на вул. Володимира Великого, 93а, Симоненка, 3, у зв’язку із поривом теплової мережі. Завершити роботи і відновити подачу гарячої води планують сьогодні, 27 серпня.

У Личаківському районі призупинено подачу гарячої води до будинків на вул. Піскова, 9, Солодова, 10, у зв’язку з реконструкцією котельні на вул. Солодова, 6. Завершити роботи і відновити подачу гарячої води планують 1 вересня.

Також призупинено подачу гарячої води до будинку у Шевченківському районі на вул. Пстрака, 4, у зв’язку із реконструкцією котельні на вул. Шевченка, 42. Завершити роботи і відновити подачу гарячої води планують 1 жовтня.

Адміністрація ЛМКП «Львівтеплоенерго» просить вибачити за тимчасові незручності, спричинені проведенням необхідних ремонтних робіт.

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