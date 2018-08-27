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Через ДТП на вулиці Шевченка трамвай №7 курсує за скороченим маршрутом

Юлія Шпак

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На вул. Шевченка сталася ДТП: лобове зіткнення між автобусом № 11 і приватним авто. На місці події працює поліція. На час з’ясування причин зіткнення трамвай № 7 курсує до церкви св. Анни. Про це повідомляє прес-служба ЛМР з посиланням на ЛКП «Львівелектротранс».

 

«На вул. Шевченка сталася ДТП. Відбулося лобове зіткнення між автобусом маршруту № 11 і приватним авто. На місце прибула швидка і поліція. Також працює служба безпеки руху ЛКП «Львівелектротранс». На час з’ясування причин зіткнення трамвай № 7 курсує до церкви св. Анни», — повідомив начальник відділу інформації та зв’язківка з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар.

ЛКП «Львівелектротранс» просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язані зі зміною у русі трамвая через ДТП.

Фото: Ігоря Зінкевича

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