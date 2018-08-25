У Києві зупинили авто з п'яним екс-послом України в США?

У ніч на 25 серпня В Києві на площі Шевченка зупинили автомобіль Ford Kuga, за кермом якого був колишній посол України в США Олександр Моцик, що перебував у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє «Інформатор».

Причиною зупинки стало порушення правил дорожнього руху. Автомобіль їхав по колу на площі Шевченка проти руху. Про це Інформатору стало відомо на місці події.

За словами правоохоронців, водій Ford мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Однак на камеру Моцик заперечував, що він вживав алкоголь. Чоловікові запропонували пройти тест на Драгер або поїхати на медичний огляд, але у відповідь патрульні отримали відмову.

Як інформує видання, правоохоронці склали на екс-посла протокол за статтею 130 Адміністративного кодексу (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння).

Фото: Інформатор