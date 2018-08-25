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У Бельгії вилучили рекордні дві тонни кокаїну з логотипом партії Путіна

Дарина Смеречанська

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Поліція Бельгії вилучила у порту Гента рекордну партію кокаїну у розмірі 2 тонн. Про це повідомляє УП.

 

Наркотичний вантаж прибув у порт Гента з Бразилії, передає телеканал VRT.

Пакунки з кокаїном були заховані серед плитки, яку за офіційною документацією перевозили в контейнерах.

Загалом було виявлено 1900 пакунків кокаїну вартістю у 100 мільйонів євро.

На відео, поширеному телеканалом, видно, що на кожному з пакунків у принаймні одному з контейнерів розміщений великий логотип провладної російської партії “Єдина Росія” – ведмідь і прапор РФ.

Слід зазначити, що у серпні цього року в Аргентині спалили кокаїн, виявлений в одному з будинків посольства Росії в Буенос-Айресі.

Так, у лютому стало відомо, що в школі при посольстві Росії в Аргентині знайшли 12 валіз з майже 400 кілограмами кокаїну. Вони були зареєстровані як дипломатичний багаж. Для встановлення осіб, причетних до наркотрафіку, кокаїн замінили на борошно і відправили до Москви. Загалом у справі затримали шість осіб.

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