Ryanair введе серйозні обмеження на безкоштовне провезення ручної поклажі

Лоукост Ryanair оголосив про введення значних обмежень на безкоштовне перевезення ручної поклажі на своїх рейсах, які будуть виконуватися з 1 листопада 2018 року. Про це повідомляє avianews.

Нові правила починають діяти для всіх бронювань і передбачають, що пасажири, які не оплатили послугу пріоритетної посадки, зможуть провозити безкоштовно лише один маленький предмет ручної поклажі.

Мандрівники, які купили квиток до 1 вересня 2018 року, в разі незгоди з новими правилами зможуть повернути гроші за бронювання за процедурою вимушеного повернення.

Габарити невеликого предмета, який можна брати в салон літака, будуть збільшені з 35х20х20 см до 40х20х25 см. При цьому нові контрольні рамки в аеропортах будуть розраховані з запасом на предмети з габаритами до 42х20х30 см.

Після введення нових правил пасажири, які захочуть взяти з собою великий предмет ручної поклажі з габаритами 55х40х20 см і вагою до 10 кг, зможуть це зробити, сплативши послугу пріоритетної посадки вартістю 6 євро або багажний збір 8 євро під час бронювання квитка. У разі, якщо збори оплачуються після покупки квитка, їх розмір збільшується до 8 і 10 євро відповідно.

У першому випадку пасажир зможе взяти великий предмет ручної поклажі в салон літака, у другому – валізу необхідно буде здати на стійці реєстрації.

Зараз Ryanair дозволяє всім пасажирам безкоштовно провозити з собою основний предмет ручної поклажі з габаритами до 55х40х20 см і вагою до 10 кг і особисту річ з габаритами до 35x20x20 см без обмеження по вазі. Однак основний предмет ручної поклажі пасажирів, які не сплатили за послугу пріоритетної посадки, перевозиться безкоштовно в багажному відсіку літака.

У Ryanair зміну умов провезення речей аргументують тим, що поточна політика щодо ручної поклажі призводить до затримок і не дозволяє забезпечити короткі 25-хвилинні розвороти повітряних суден між рейсами.