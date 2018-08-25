Нині в Україні відзначають День авіації

Сьогодні, 25 серпня, в Україні відзначають День авіації – професійне свято військових і цивільних авіаторів та працівників авіаційної промисловості і транспорту.

Відзначається День авіації щорічно в останню суботу серпня. Свято встановлено в Україні «…на підтримку ініціативи авіаторів Збройних Сил України, Прикордонних військ України, Національної гвардії України та працівників авіаційної промисловості і транспорту України…» згідно з Указом Президента України «Про День авіації» від 16 серпня 1993 року № 305/93.

Із професійним святом українських авіаторів привітав Президент Петро Порошенко.

«Від Ігоря Сікорського до Олега Антонова, від Левка Мацієвича до Олександра Оксанченка – славні традиції української авіашколи передаються з покоління в покоління. Завдяки вам – сучасним підкорювачам неба – і вашій щоденній роботі Україна входить до когорти провідних авіаційних держав світу. Щиро вітаю вас зі святом. Легких крил та безхмарного вам неба над головою!», – написав він на своїй Facebook-сторінці.