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Нині в Україні відзначають День авіації

Дарина Смеречанська

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Сьогодні, 25 серпня, в Україні відзначають День авіації – професійне свято військових і цивільних авіаторів та працівників авіаційної промисловості і транспорту.

 

Відзначається День авіації щорічно в останню суботу серпня. Свято встановлено в Україні «…на підтримку ініціативи авіаторів Збройних Сил України, Прикордонних військ України, Національної гвардії України та працівників авіаційної промисловості і транспорту України…» згідно з Указом Президента України «Про День авіації» від 16 серпня 1993 року № 305/93.

Із професійним святом українських авіаторів привітав Президент Петро Порошенко.

«Від Ігоря Сікорського до Олега Антонова, від Левка Мацієвича до Олександра Оксанченка – славні традиції української авіашколи передаються з покоління в покоління. Завдяки вам – сучасним підкорювачам неба – і вашій щоденній роботі Україна входить до когорти провідних авіаційних держав світу. Щиро вітаю вас зі святом. Легких крил та безхмарного вам неба над головою!», – написав він на своїй Facebook-сторінці.

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