Від «Слава Україні! Героям слава!» наших ворогів корчить, як чортів від ладану, - Порошенко

Гасло “Слава Україні! Героям слава!” стає головним вітанням українських військових і незабаром буде узаконене Верховною Радою. Про це заявив Президент Петро Порошенко, виступаючи на параді військ “Марш нової армії” на Майдані Незалежності, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Найміцнішими стають ті традиції, які народжуються в народі, які генеруються народом і людськими серцями, передаються з покоління в покоління. І серед наших символів є не лише прапор, не лише герб, не лише гімн, про які написано в Конституції України, але й національне гасло “Слава Україні! Героям слава!” – від нього ми відчувжмо колосальне піднесення, а наших ворогів корчить, як чортів від ладану”, – зазначив Порошенко.

Глава держави наголосив, що настав час надати гаслу “Слава Україні! Героям слава!” силу закону. Президент нагадав, що подає до Верховної Ради законопроект про зміни до військових статутів, згідно з яким це гасло стане головним вітанням у ЗСУ.