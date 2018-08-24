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Уряд дозволив вивозити дитину за кордон одному з батьків без дозволу іншого

Дарина Смеречанська

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Уряд змінив правила перетину кордону особами, які не досягли 16-річного віку, зокрема дозволив виїзд дитини закордон з одним із батьків без згоди іншого строком до одного місяця. Про це повідомляє Громадське.

 

В постанові уряду йдеться, що один з батьків може вивезти за кордон дитину без нотаріальної згоди іншого в разі надання довідки про наявність заборгованості із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці.

Також дозволяється виїзд дитини за кордон без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків, якщо термін перебування за межами України не перевищує один місяць. У такому разі потрібно надати рішення суду або органу опіки та піклування, у якому підтверджено місце проживання дитини з одним із батьків, який має намір виїзду з дитиною або який уповноважив на це нотаріально посвідченою згодою інших осіб.

Крім того, один з батьків може вивезти дитину за межі України без згоди іншого більш, ніж на місяць, якщо дитина має інвалідність або захворювання, передбачене частиною 5 статті 157 Сімейного кодексу. У такому разі потрібно надати відповідні медичні довідки.

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