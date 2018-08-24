Цьогоріч у параді до Дня Незалежності вперше участь взяли жінки-військовослужбовці. Про це повідомляє ТСН.

Як зазначає видання, зведений батальйон майбутніх офіцерів Збройних сил України під час параду зірвав аплодисменти та схвальні вигуки глядачів – адже складається батальйон з самих жінок-військових. І їхній вигук “Героям слава!” у відповідь міністру оборони пролунав дуже незвично поруч з басовитими чоловічими голосами сусідніх батальйонів.

Зведений батальйон складався з курсантів військового інституту університету ім. Т.Шевченка та військового інституту телекомунікації та інформатизації ім. Героїв Крут. Як повідомили під час ходу, на різних посадах в ЗСУ служать і працюють більше 55 тисяч жінок. З них 25 тисяч – жінок-військових.