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У параді до Дня Незалежності вперше участь взяли жінки-військовослужбовці

Дарина Смеречанська

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Цьогоріч у параді до Дня Незалежності вперше участь взяли  жінки-військовослужбовці. Про це повідомляє ТСН.

 

Як зазначає видання, зведений батальйон майбутніх офіцерів Збройних сил України під час параду зірвав аплодисменти та схвальні вигуки глядачів – адже складається батальйон з самих жінок-військових. І їхній вигук “Героям слава!” у відповідь міністру оборони пролунав дуже незвично поруч з басовитими чоловічими голосами сусідніх батальйонів.

Зведений батальйон складався з курсантів військового інституту університету ім. Т.Шевченка та військового інституту телекомунікації та інформатизації ім. Героїв Крут. Як повідомили під час ходу, на різних посадах в ЗСУ служать і працюють більше 55 тисяч жінок. З них 25 тисяч – жінок-військових.

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