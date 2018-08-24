Президент привітав українців з річницею Дня Незалежності

Президент України Петро Порошенко привітав на своїй Facebook-сторінці українців з Днем Незалежності, зазначивши, що свобода, воля і незалежність ніколи не давалися Україні легко.

«І хоча сьогодні за право бути незалежними ми платимо високу ціну, захищаючи нашу Батьківщину від агресора, ми – згуртована незламна нація, незалежна європейська держава, єдина неподільна Україна, про яку століттями мріяли покоління українців-борців за свободу нашої країни. З 27-ю річницею Незалежності України!», – написав він.

Як інформують у прес-службі Глави держави, Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко та дітьми у Софійському соборі помолились за Україну.

Молитви і виступи за Україну виголосили предстоятелів церков і керівників релігійних організацій: Предстоятель Української православної церкви (Київський патріархат), патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, Предстоятель Української православної церкви, митрополит Київський і всієї України Онуфрій; Верховний архієпископ Києво-Галицький Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук; Предстоятель Української автокефальної православної церкви Макарій; єпископ, ординарій Києво-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви Віталій Кривицький; Головний рабин Києва та України Об’єднання іудейських релігійних організацій України Яков Дов Блайх; Голова Всеукраїнського союзу об’єднань євангельських християн-баптистів Антонюк Валерій.

Предстоятелі церков помолився за єдність народу, мир та злагоду в Україні.