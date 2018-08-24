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На Світязі втопилися львів'янка та її 11-річний син

Дарина Смеречанська

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У районі зони відпочинку «Куточок рибалки» в озері Світязь 23 серпня втопилися мама і дитина. Як з’ясувалося згодом, вони каталися на катамарані і стрибали з нього у воду. Про це повідомляє видання «Район Луцьк».

 

Трагедія, зі слів працівників водолазно-рятувального відділення Управління ДСНС у Волинській області, трапилася на відстані 300 м від берега озера і на глибині 2,5 метра. Жертв водної стихії врятувати не вдалося.

Потерпілими виявилися відпочивальники зі Львова: жінка 1990 року народження і її 11-річний син.

 

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