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Меркель каже, що Україна та Грузія мають найбільшу європейську перспективу

Дарина Смеречанська

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Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Грузія разом з Україною мають найбільшу мають найбільшу європейську перспективу. Про це повідомляє видання «Грузія Online».

 

«Що стосується політики Німеччини стосовно Східної Європи, то це не нова ініціатива. Хайко Маас лише підкреслив те, що дуже важливі добрі відносини з Росією – це сусід Євросоюзу, але, з іншого боку, нам потрібна чітка політика, як все повинно сформуватися стосовно Східної Європи. Грузія, Азербайджан, Вірменія, але Грузія точно разом з Україною є країною, що має найбільшу європейську перспективу. Протягом найближчих 10 років ми виділимо ті кроки, які необхідно зробити у майбутньому», – заявила політик.

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