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Уряд виділив 100 мільйонів на погашення заборгованих шахтарських зарплат

Дарина Смеречанська

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Уряд виділив з резервного фонду державного бюджету  100 млн грн для погашення заборгованості із заробітної плати перед працівниками вугільної промисловості на поворотній основі. Відповідне розпорядження з’явилося на сайті Кабміну.

 

«Виділити Міністерству енергетики та вугільної промисловості 100 млн. гривень для погашення заборгованості із заробітної плати перед працівниками вугільної промисловості на поворотній основі. Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету», – мовиться у документі.

Водночас зазначається, що Міненергетики має затвердити у тижневий термін за погодженням з Мінекономіки та Мінфіном перелік витрат, пов’язаних із виконанням розпорядження.

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