У Палаці мистецтв відкриють фотовиставку із дітьми воїнів АТО

У Палаці мистецтв у Львові 24 серпня відкриється фотовиставка із дітьми учасників АТО, одягнених в автентичний народний стрій. Про це повідомляють організатори.

Акцію, яка відбулася на початку року, організували засновники проектів «ETNOфотосесії» (Світлана Лисцева) та «Музей» (сімейство Роксолани та Олександра Гривулів). Сам благодійний захід, участь у якому взяли 20 дітей захисників Української держави, відбувся в рамках соціального проекту «Мій тато захищає Україну».

До реалізації благодійної мистецької акції долучилося чимало благодійників, які вклали свою працю та вміння в цю добру справи. Адже головними дійовими особами події були діти учасників АТО, які не лише отримали можливість прибратися в колекцію унікального стародавнього одягу від проекту «Музей», але й закарбувати свої дивовижні образи в професійних світлинах, які так талановито створює фотомитець Світлана Лисцева.

Красиві, усміхнені та щасливі – саме такими можна побачити дітей наших Героїв на світлинах. Над створенням образів працювала чимала команда професіоналів – декоратори, перукарі, візажисти, майстрині намист та віночків… Серед них – Марія Куйбіда (декорації), Леся Львівська (намиста), Ірина Шкоропад (віночки), Олена Середюк (віночки), Луїза Варданян (віночки), Лілія Дембіцька (візаж), Людмила Бурбура (візаж, зачіска), студія краси Unikorn (візаж, зачіски).

Зйомки відбувалися у затишній Фотостудії «Violet Art», що на проспекті Шевченка, а також у Музеї народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького. Чотири фотосесії щоразу збирали по п’ятеро дітей, які із особливою цікавістю пізнавали історію українського одягу та з легкістю у ньому позували.

І справді, одяг є унікальним і по-суті відображає національний колорит різних регіонів Української держави. Колекціонуванням та відновленням автентичного народного строю вже тривалий час займається подружжя Роксолани та Олександра Гривулів. Вони із своїм проектом «Музей» погодилося взяти участь у благодійній акції для дітей учасників АТО та надати для кожної дитини індивідуально підібраний унікальний стрій.

Фотографії дітей вже побачили представники української діаспори в Італії, які навесні організували фотовиставку. Цього разу побачити унікальні фотографії із дітьми Героїв мають можливість львів’яни та гості міста, які побувають на святкуванні Дня Незалежності України в Львівському Палаці мистецтв, що на вулиці Коперника, 17.