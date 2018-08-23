У Києві розгорнули найдовший прапор України

До Дня Державного Прапора України у Дарницькому районі міста Києва встановили національний рекорд «Найдовший Державний Прапор України». Про повідомляє Укрінформ.
Довжина прапору України сягає 2700 метрів, кожні 100 метрів символізують рік незалежності України.
Стяг розгорнули уздовж проспекту Миколи Бажана від вулиці Лариси Руденко до Харківської площі.
«Це ініціатива громадськості. Довжина прапора – 2 км 700 метрів. Прапор розгорнуто в Дарницькому районі столиці від вулиці Руденко до Харківської площі», – зазначив керівник апарату Дарницької РДА Микола Калашник.
Участь у встановленні рекорду взяли всі охочі українці.
Фото: Укрінформ
Юлія Шпак