Сьогодні українці відзначають День Державного Прапора

Сьогодні, 23 серпня, в Україні відзначають День Державного Прапора України.

«Державний Прапор України – священний оберіг, символ єдності та непереможності нашого народу», – зазначив на своїй Facebook-сторінці Президент України Петро Порошенко.

Це свято з’явилося завдяки підписанню в 2004 році відповідного президентського указу. У той час главою держави в Україну був Леонід Кучма. До 2004 року день українського прапора відзначали тільки в Києві у вигляді муніципального свята.

Символ державності України — прапор — докладно описаний в Конституції країни. Після проголошення незалежності держави прапором України називають полотно з двох рівновеликих частин синього і жовтого кольору. При цьому співвідношення ширини полотна до його довжини — 2:3. Такі стандарти закріплені конституційно.

В новітній історії вперше такий прапор було піднято над будівлею Верховної Ради України 24 серпня 1991 року. Саме в цей день був проголошений акт про незалежність країни.

Історія синьо-жовтого прапора дуже давня. Починаючи з часів хрещення Русі, ці кольори завжди були присутні на прапорах Української держави різних століть. Приблизно в тому ж варіанті, як ми бачимо його зараз, український прапор було піднято у Львові в червні 1848 року. У 1917-1919 роках навіть більшовики користувалися в Україні синьо-жовтим прапором.

Синій колір на прапорі означає мирне небо, а жовтий — пшеничні ниви.