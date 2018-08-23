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Порошенко вибачився за обіцянку, що АТО триватиме години, а не роки

Дарина Смеречанська

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Президент Петро Порошенко вибачився за те, що у 2014 році заявив про швидке завершення антитерористичної операції на Донбасі. Про це він сказав 23 серпня у Дніпрі під час урочистостей до Дня українського прапора, передає УП.

 

“Понад чотири року тому я заявив, що АТО триватиме години, а не місяці. Тепер вже не так важливо, в якому контексті ті слова були сказані. Не важлива і образність цієї заяви. Люди сприйняли її як можливість завершити війну дуже і дуже швидко”,  – сказав Порошенко.

“Я шкодую, що породив завищені очікування. Щиро перепрошую, що подав надію, яка не збулася. Прикро, що дав обіцянку, яка не справдилась. Прошу за це вибачення. Це для мене серйозний урок обережного і відповідального ставлення до своїх слів і обіцянок”,  – додав глава держави.

 

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