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Після капітального ремонту відкрили вулицю Котлярську

Вероніка Рой

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Сьогодні, 23 серпня, у Львові після капітального ремонту відкрили вулицю Котлярську. Про це у Facebook повідомляє «Гаряча лінія міста Львова».

 

Як повідомляла прес-служба ЛМР, згідно з проектом, на вул. Котлярській проклали нові каналізаційні колектори, загальною протяжністю 172 м — діаметр 800 мм, 125 м — діаметр 400 мм, 26 м — діаметр 315 мм, та 303 м — діаметр 160 мм, а також змонтували 23 оглядові каналізаційні колодязі, 6 дощоприймачів з гідрозатворами, замінили усі каналізаційні випуски з будинків та випуски з дощових ринв.

Загальна вартість робіт з благоустрою становить близько 2 млн 200 тис грн.

Фото: Гаряча лінія міста

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