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За роки незалежності України 1108 правоохоронців загинули при виконанні своїх службових обов'язків

Юлія Шпак

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За час незалежності України 1108 правоохоронців загинули при виконанні своїх службових обов’язків. Про це повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв, повідомляє Укрінформ.

 

«1108 правоохоронців загинули в роки незалежності, захищаючи права і свободи громадян. Для того, щоб на вулицях все було мирно, щоб діти могли бігати, гратися, щоби суспільство розуміло, що правоохоронна система – це єдиний надійний і ніким незамінний орган, який забезпечує громадський порядок і конституційний устрій всередині держави. І на жаль, щоденна боротьба зі злочинністю призводить до втрат серед правоохоронців», – сказав Князєв.

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