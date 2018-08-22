За роки незалежності України 1108 правоохоронців загинули при виконанні своїх службових обов'язків

За час незалежності України 1108 правоохоронців загинули при виконанні своїх службових обов’язків. Про це повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв, повідомляє Укрінформ.

«1108 правоохоронців загинули в роки незалежності, захищаючи права і свободи громадян. Для того, щоб на вулицях все було мирно, щоб діти могли бігати, гратися, щоби суспільство розуміло, що правоохоронна система – це єдиний надійний і ніким незамінний орган, який забезпечує громадський порядок і конституційний устрій всередині держави. І на жаль, щоденна боротьба зі злочинністю призводить до втрат серед правоохоронців», – сказав Князєв.