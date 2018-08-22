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На Донбасі з 29 серпня має розпочатися «шкільне перемир’я»

Дарина Смеречанська

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Тристороння контактна група за участі представників ОРДЛО домовилася про перемир’я на Донбасі у зв’язку з початком навчального року. Про це на своїй Facebook-сторінці написала прес-секретар представника України у Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

 

Як вона зазначила, чергове перемир’я має розпочатися, починаючи з опівночі 29 серпня 2018 року.

Сторони зобов’язуються здійснити всі необхідні кроки для забезпечення сталого режиму припинення вогню. Задля моніторингу сторони також зобов’язуються забезпечити надійний та безпечний доступ СММ ОБСЄ по всій території України, відповідно до її мандату. Поки що безпекова ситуація на Донбасі не зазнала істотних змін», – написала вона.

Водночас Дарка Оліфер, зауважила, що впродовж «хлібного перемир’я», яке тривало 1 липня – 20 серпня українська сторона зафіксувала майже півтори тисячі обстрілів з бокубойовиків, в тому числі з забороненої Мінським угодами зброї – РСЗВ «Град», танків, артилерії, мінометів.

 

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