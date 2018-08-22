musicIndependenceChallenge: у соцмережах до Дня Незалежності запустили музичний челендж

З нагоди Дня Незалежності у соціальних мережах запустили флешмоб #musicIndependenceChallenge. Про це повідомляють організатори челенджу.

Ініціатором музичного флешмобу став український артист Julik.

«Суть челенджу є простою: потрібно заспівати або ж заграти українську пісню, виставити її з хештегом #musicIndependenceChallenge і передати трьом своїм друзям! Таким чином артист хоче відродити чимало хороших українських народних пісень, про які ми забули або ж взагалі не чули», – йдеться у повідомленні.

Розпочав Julik челендж з пісні «Чорнії брови, карії очі», яка є своєрідним показником української автентичності!