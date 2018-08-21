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В четвер у Львові мусульмани відзначатимуть Курбан-байрам

Юлія Шпак

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У четвер, 23 серпня,  Парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького  відбудеться загальноміське святкування Курбан-байрам. Початок події о 16:00. Про це пише «Духовна велич Львова».

 

Організаторами є Релігійна громада мусульман м. Львова.

Програма заходу:

16: 00 – початок

16:30 – офіційне відкриття,історія свята, привітання організаторів та гостей свята

17:00 – концертна програма

18:00 -традиційні святкування та солодощі

18:30 – конкурси, атракціони

20:00 – закриття.

Довідка

Ід аль-адха, ід аль-кабір, ід аль курбан (араб. عيد الأضحى ‎), курбан-байрам (тюрк.) — свято жертвопринесення, одне з двох головних свят мусульман (друге — ід аль-фітр).

Свято починається після 70 днів закінчення посту урази (10-го числа місяця Зуль-хіджжа, що є 12-м місяцем мусульманського місячного календаря), в день закінчення Хаджу (паломництва до Мекки) та триває три-чотири дні.

У ці дні в долині Міна біля Мекки паломники приносять в жертву тварин (курбан) у пам’ять про те, як за біблійним переказом пророк Авраам (у мусульман Ібрагім), хотів принести в жертву Богу свого сина Ісаака (у мусульман Ісмаїла).

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