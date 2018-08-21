Уляна Супрун нагадує про перелік ліків, які пацієнти у стаціонарах можуть отримувати безкоштовно

В.о міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун нагадує, що пацієнти, які проходять стаціонарне лікування, можуть отримати більшість ліків безкоштовно. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Ми впровадили Національний перелік лікарських засобів – список ліків, які лікарні мають закуповувати обов‘язково. Пацієнти можуть їх отримувати безоплатно, адже держава закуповує їх за кошти платників податків. В цей перелік увійшли 427 безпечних та реально працюючих речовин від всіх розповсюджених хвороб – це декілька тисяч ліків від різних виробників. Все це для пацієнтів, які лікуються на стаціонарі, буде безоплатно. Лікарні мають закуповувати їх на 100%», – йдеться у повідомленні.

Ознайомитись з переліком безоплатних ліків можна тут: https://www.natsperelik.com.ua/

Перевірити наявність ліків можна кількома способами:

На інформаційних стендах в закладах охорони здоров‘я

Комунальні та державні медичні заклади мають щотижня оновлювати перелік лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів на інформаційних стендах. Йдеться про усі ліки, медвироби і витратні матеріали, закуплені за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги (https://goo.gl/j4D9QP).

На офіційних веб-сайтах регіональних департаментів та управлінь

Регіональні департаменти та управління охорони здоров‘я на своїх сайтах повинні розміщувати інформацію про закуплені державним коштом лікарські засоби та медичні вироби, а також їх розподіл у медзаклади у конкретному регіоні (https://goo.gl/9MRBEh).

У мобільному додатку Ліки Контроль

Це зручний інструмент, який допоможе дізнатися, чи можна в лікарні безоплатно отримати ліки, які вам виписали. У додатку введіть у поле “пошук аналогів” назву препарату або його діючу речовину, яка написана на кожній упаковці трохи дрібнішим шрифтом під торговою назвою ліків. Якщо препарат є у Національному переліку основних лікарських засобів, на екрані внизу буде відповідна позначка. Як працює додаток: https://goo.gl/o8xANN.

Також Уляна Супрун зазначила, що за наявність безоплатних ліків у медзакладах несе відповідальність безпосередньо місцева влада. У разі якщо лікарні не вистачає коштів на ліки за Нацпереліком та поза ним, місцеві ради мають прийняти відповідне рішення про дофінансування закладу.

Якщо призначені вам ліки є у Нацпереліку, але в лікарні їх немає або їх відмоляються видати, ви можете подати скаргу. Як це зробити докладніше на сайті Міністерство охорони здоров’я України: https://goo.gl/tjnS4m