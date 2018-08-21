У Пустомитівському районі «Хюндай» насмерть збив львів’янина

На Львівщині автомобіль «Хюндай»насмерть збив чоловіка. Про це Львівскьому порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 20 серпня о 22.25 в селі Підгірне, Пустомитівського району.

Як встановили поліцейські, водій автомобіля «Хюндай», 54-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, 50-річного мешканця Львова. Від отриманих травм пішохід помер на місці події.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.