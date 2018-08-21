Померла відома львівська філологиня Наталія Хобзей

Сьогодні, 21 серпня, відійшла у вічність львівська філологиня, завідувач відділу української мови Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України Наталія Хобзей. Про це повідомляє Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича.

Зазначається, що Парастас відбудеться 22 серпня о 19:00 год. у Передпоховальній каплиці Івана Хрестителя на вул. Пекарській, 52.

Довідка

Наталія Хобзей – досвідчений учитель, мудрий наставник. Із-поміж наукових зацікавлень дослідниці – проблема семантики дієслів, зокрема – «Динаміка змін семантики дієслівних префіксів у говірках південно-західного наріччя». Її науковим студіям притаманний високий професійний рівень, новизна, цікаві аспекти досліджень і виважені висновки, її наукові ідеї мають безперечну підтримку в міжнародних наукових колах.

Знаний діалектолог, лексикограф, лексиколог, етнолінгвіст, авторка фундаментальних словників-лексиконів і понад 100 наукових праць, опублікованих в Україні та поза її межами, засновник та відповідальний редактор наукового збірника «Діалектологічні студії», серійного видання «Діалектологічна скриня», голова редакційної колегії збірників серії «Історія мови», член редколегії журналу «Міфологія і фольклор». Голова і «душа» Мовознавчої комісії Наукового товариства ім. Шевченка.

Науковець – член етнолінгвістичної та діалектологічної комісій Міжнародного комітету славістів, член редколегії серійних видань «Gwary dziś» (Познань, Польща), «Studia Łomżyńskie»(Ломжа, Польща). Завдяки дослідниці відділ української мови має багато друзів-науковців із різних куточків України, Польщі, Словаччини, Угорщини, Австрії, США, Німеччини, Болгарії, Росії, Білорусі.

Фото: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича