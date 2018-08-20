За причетність до «Правого сектора» в Росії засудили українця

У Росії українця Романа Терновського засудили за нібито причетність до діяльності “Правого сектора” до 2 років 3 місяців колонії загального режиму. Про це передає УП.

Як повідомляє Слідчий комітет Росії, 20 серпня вирок Терновському вступив в силу.

“Він визнаний винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.282.2 КК РФ (участь в діяльності екстремістської організації)”, – йдеться в повідомленні.

Російські правоохоронці кажуть, що українець у 2015-2016 роках на території України “займався організацією виготовлення та розповсюдження атрибутики з символікою “Правого сектора”, а також брав участь в публічних акціях, спрямованих проти інтересів Російської Федерації”.

Зокрема, йому інкримінують участь у 2016 році у так званій “Ведмежій блокаді” на українсько-російському кордоні у Харківській області. Росія вважає, що блокування її вантажівок мало на меті “нанесення майнового і репутаційного збитку Російській Федерацій в її зовнішньоекономічним зв’язкам”.

Такоє Терновський нібито був учасником акції під російським консульством у Харкові у 2016 році. Слідчі РФ кажуть, що вона була спрямована на “перешкоджання і зрив проведення заходів на честь Дня Росії”.

Крім того, українцю інкримінують “пропаганду діяльності “Правого сектора”” серед росіян через Інтернет.

“Робота щодо встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності інших учасників забороненої на території Росії екстремістської організації “Правий сектор” триває”, – йдеться в повідомленні СК.

Згідно з даними з сайта Первомайського райсуду Ростова-на-Дону, Терновського засудили 28 червня. Зазначається, що він оскаржив вирок, однак інформація про результати оскарження відсутня.

На профільних російських сайтах вирок українцю не оприлюднений.

18 жовтня 2017 року Слідчий комітет Росії заявив про затримання в Ростовській області українця Романа Терновського, “причетного до “Правого сектора”.

Прес-секретар ПС Артем Скоропадський повідомив “Українській правді”, що Терновський ніколи до лав партії не входив, проте приблизно протягом одного року був прихильником політсили. Близько року тому “Правий сектор” втратив будь-який зв’язок з активістом.