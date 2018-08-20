Вночі у центрі Харкова сталася стрілянина: є загиблі і поранені

В ніч проти 20 серпня невідомий увірвався до міськради Харкова, де пострілом поранив охоронця, а також і патрульного поліцейського, який загинув. Про це інформує прес-служба поліція Харкова.

Інформація про те, що біля міськради чутно постріли, надійшла близько 00:37. За вказаною адресою вирушив наряд патрульної служби.

Правоохоронці побачили біля будівлі міськради пораненого охоронця, поруч стояв чоловік, який почав стріляти по патрульним. Одна з куль поранила поліцейського.

“Озброєний чоловік відкрив вогонь по поліцейських та поранив одного з правоохоронців. Патрульні застосували табельну зброю і знешкодили зловмисника. Від отриманого вогнепального поранення патрульний помер у лікарні”, – йдеться у повідомленні правоохоронців.

За даними поліції, у лікарні знаходиться охоронець міськради. Також встановлюється особа зловмисника.

“Не зважаючи на зусилля медиків правоохоронець помер. Інший поранений знаходиться у стабільному тяжкому стані”, – йдеться у заяві.

За даним фактом відкрили кримінальні провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

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Як повідомляє ТСН, під час нічної стрілянини біля Харківської міської ради невідомий поранив чотирьох осіб. Зазначається, що поранень зазнали троє охоронців самої міськради та один поліцейський. Також повідомляється, що зловмисник стріляв із пістолета Макарова.