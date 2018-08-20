Львівські «Карпати» зіграли внічию з чернігівською «Десною»

У поєдинку 5-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги львівські «Крапати» зіграли внічию з чернігівською «Десною». Матч завершився з рахунком 2:2. Про це повідомляє інформаційний центр ФК «Карпат».

До Чернігова, на першу офіційну зустріч між «Карпатами» та «Десною», львівську команду повіз Жозе Мораіш. Часу на підготовку у нового тренера було обмаль, ймовірно, саме цим можна пояснити стартову формацію – вона практично нічим не відрізнялася від попередньої, за одним лише винятком. Місце в основі, як і навесні, повернув собі Крістіан Ербес, натомість Голодюк та Гуцуляк залишилися у запасі.

У першому таймі в «Карпат» практично не було гостроти попереду. Кілька дальніх ударів від Шведа, кілька фінтів та загострень від Карраскаля, по парі прострілів від Мякушка та Лебеденка – фактично, Паст жодного разу по-справжньому у гру не вступав. «Десна» також не проявляла інтересу біля воріт Кучинського, але при цьому двічі забила. Спершу, кіпер «Карпат» впорався із важким ударом, після якого м’яч відскочив від газону, але кращими на добиванні були господарі. Безбородько виграв позицію і відкрив рахунок ударом з метру. Якщо у цьому моменті все було чисто та справедливо, то другий гол «Десни» – на совісті арбітра матчу, який не помітив відвертий та очевидний фол Андрія Гітченка. Досвідчений захисник навалився на Федецького, таким чином завадив капітану «Карпат» підстрахувати Кучинського, який не надто вдало зіграв на виході після подачі кутового. У підсумку Денис Фаворов спокійно пробив у порожні ворота.

Одразу після свистка на перерву Жозе Мораіш забрав з поля усю команду і повів її в роздягальню. Очевидно, не даремно, бо у другому таймі «Карпати» відчутно змінилися. Правда, перед тим, довелося пережити кілька неприємних секунд, коли м’яч після удару Хльобаса «поцілував» штангу. Одразу після цього «зелено-білі» повністю захопили територію та м’яча і змогли скоротити відставання. Мірошніченко та Швед розіграли класну комбінацію біля володінь Паста, після чого Денис шикарним ударом у дев’ятку здивував увесь Чернігів, та й усю Україну!

Одного гола було замало – «Карпати» відчули, що нитка гри знаходиться саме у них. Крім того, Варгас та Мендес, які вийшли на заміну суттєво змогли підсилити дії команди. І у підсумку «леви» зрівняли рахунок. Мендес класно виконав штрафний, а Мегреміч виборов повітря та потужно пробив головою під поперечку – 2:2!

Жозе Мораіш та Дімаш Тейшейра продовжували активно гнати команду вперед, але на більше у «левів» не вистачило часу. Дуже шкода, що на результат матчу вплинула суддівська помилка, яка цілком ймовірно коштувала «Карпатам» перемоги.

Фото : Інформаційний центр ФК “Карпат”