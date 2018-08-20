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66% росіян вірять в змову проти РФ, - опитування

Юлія Шпак

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Дві третини росіян вважають, що існує група осіб, яка прагне переписати історію країни і підмінити історичні факти, щоб нашкодити Росії. Про це свідчать результати опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки, пише УП.

 

№66% росіян вважають, що існує група осіб, яка прагне переписати російську історію, підмінити історичні факти, щоб нашкодити Росії, применшити її велич», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що серед 45-59-річних і людей старшого покоління 60 років + ця частка є вищою – по 72%. Разом з тим 26% опитаних вважають, що такої групи осіб не існує.

Найчастіше такої точки зору дотримуються молоді люди від 18 до 24 років (47%) і люди з неповною середньою освітою (42%). На їхню думку, якщо окремі історики і переглядають історичні події в Росії, то тому, що вони прагнуть докопатися до істини.

Крім того, 63% росіян вірять в існування якоїсь організації, яка №прагне зруйнувати духовні цінності росіян за допомогою пропаганди нетрадиційних сексуальних відносин№.

Вище ця частка серед 45-59-річних (69%) і людей з середньою спеціальною освітою (67%).

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