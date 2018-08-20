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100 днів голодування Сенцова. Львів’ян закликають написати листи підтримки

Дарина Смеречанська

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21 серпня буде 100-ий день голодування українського режисера Олега Сенцова. В знак солідарності по всьому світу відбудуться акції з масового надсилання листів на підтримку Олега до консульств Російської Федерації. Про це повідомляють ініціатори заходу.

 

Міжнародний ПЕН-клуб, офіс «Львів – місто літератури ЮНЕСКО», Меморіальний музей тоталітарних режимів «Територія Терору» та Український осередок Міжнародного ПЕН-клубу доєднуються до цієї всесвітньої акції та закликають усіх прийти 21 серпня об 11.00 годині до консульства Російської федерації на вул. К. Левицького, 95 та засвідчити передачу листів адресату.

Листи потрібно занести завчасно до 18:00 год 20 серпня в Меморіальний музей тоталітарних режимів «Територія Терору» (просп. В. Чорновола, 45 Г), щоб їх відсканували та передали Міжнародному ПЕН-клубу.Або надіслати листи на пошту Міжнародного ПЕН-клубу до 12:00 20 серпня Aurelia.Dondo@pen-international.org Важливо, щоб, відповідно до російського законодавства, листи були написані російською мовою.

 

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